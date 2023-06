Neuer Trainer, neue Chancen Diese Wechsel-Kandidaten könnten Borussia nun doch erhalten bleiben

Auf 3060 Bundesliga-Minuten kann ein Spieler in einer Saison maximal kommen. Ex-Borusse Matthias Ginter vom SC Freiburg ist ligaweit der einzige Feldspieler, der diesen Wert in der abgelaufenen Saison erreicht hat. In der Saison 2020/21 gelang das Kunststück auch Marvin Friedrich. Der Innenverteidiger, der damals noch bei Union Berlin spielte, verpasste keine einzige Minute.