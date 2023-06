Im TV-Interview vor dem Pokalfinale Wie Oliver Glasner auf das Gladbach-Gerücht reagierte

Noch bevor Gladbach am Freitag offiziell die Trennung von Daniel Farke verkündete, war Glasners Name im Zusammenhang mit Borussia gefallen. Gleiches gilt für Gerardo Seoane, der als Top-Kandidat auf die Nachfolge Farkes gehandelt wird. Beide passen von ihren Namen und ihrer bisherigen Vita grundsätzlich in das Regal, in dem Borussia nach Trainern suchen kann, kennen zudem die Bundesliga. Glasners Fußball ist allerdings mehr geprägt vom RB-Stil, da er einst unter anderem zwei Jahre lang als Co-Trainer von Roger Schmidt in Salzburg arbeitete – in Gladbach soll der „Borussia-Weg“ vor allem für einen ballbesitzorientierten Fußball stehen.