Borussias Flügelspieler Warum Ngoumou gegenüber Borges Sanches die Nase vorn hat

Es war schon ein kleines Privatduell, das sich Yvandro Borges Sanches am vergangenen Montag in der zweiten Hälfte des Freundschaftsspiels gegen den FC Oberneuland mit dem gegnerischen Torwart lieferte. Mehrmals zog der offensive Flügelspieler aus aussichtsreicher Position ab, doch immer wieder fand er in Oberneulands Paul Engelkestock seinen Meister. So steuerte der luxemburgische A-Nationalspieler nur ein Tor zum 7:0-Erfolg Borussias bei: In der ersten Halbzeit verwandelte er einen Foulelfmeter, den er selbst rausgeholt hatte.