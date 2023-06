Mannschaftsteile im Fokus Nur ein Innenverteidiger ist für Borussias kommende Saison gesetzt

Es war eine leichte Verbesserung, die am Ende aber niemanden wirklich zufrieden stellte. 55 Gegentore kassierte Borussia in der abgelaufenen Saison und damit sechs weniger als in der vorangegangenen Spielzeit. Doch das Ziel der Gladbacher, die Zahl der Gegentreffer auf unter 50 zu drücken, wurde klar verfehlt. So müssen sich die Innenverteidiger, deren vorrangige Aufgabe das Verhindern von Gegentoren ist, an dieser Bilanz messen lassen. Sie haben ihren Anteil daran, dass ein deutlicher Schritt nach vorne, hin zu mehr defensiver Stabilität, unter Trainer Daniel Farke ausblieb.