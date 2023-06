Trainersuche Gerardo Seoane gilt als Favorit auf die Farke-Nachfolge

Die Frage: Bekommt Gladbach dieses Mal die A-Lösung? Gerardo Seoane gilt als Top-Kandidat auf Farkes Nachfolge, der Schweizer ist seit vergangenen November ohne Job und war zuvor 15 Monate Cheftrainer bei Bayer 04 Leverkusen, die er in der Saison 2021/22 auf den dritten Platz und damit in die Champions League geführt hatte. Zuvor holte Seoane in seiner Heimat mit den Young Boys Bern drei Meistertitel. Der Draht von Gladbach zu Seoane ist kurz, schließlich wird der 44-Jährige von der Berateragentur vertreten, die sich auch um Gladbachs Torwart Jonas Omlin und die beiden Ex-Borussen Granit Xhaka und Djibril Sow kümmert.