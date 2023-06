Wieder das frühzeitige Aus Borussia und das Zittern beim Pokalfinale – eine Utopie

Natürlich, die Fatalisten unter den Gladbach-Fans würden den Tag damit verbringen, davon auszugehen, dass passiert, was schon einmal passiert ist, 1989. Damals ging es zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund um den Pokal in Berlin, Werder war Favorit. Hätte Bremen gewonnen, wäre Gladbach in den Uefa-Cup eingezogen. Doch es wurde der größte Tag in der Karriere von Norbert Dickel, der mit zwei Toren das 4:1 des BVB möglich machte und die niederrheinische Borussia so von internationalen Verpflichtungen entband für die Folge-Saison. Von Kruses Tor 2021 mal ganz zu schweigen. Borussia als Profiteur des Erfolgs anderer? Das ist nicht in der DNA des Klubs hinterlegt, würden die Fatalisten sagen.