Stärken eindeutig in der Offensive Gladbachs Netz steckt im Ketten-Dilemma

1449, 1811, 2020, 2487 – das sind die gespielten Bundesliga-Minuten von Ramy Bensebaini in seinen vier Saisons bei Borussia Mönchengladbach. In der dritten war Luca Netz einer der Nutznießer der Tatsache, dass dem Linksverteidiger einiges fehlte zur maximalen Einsatzzeit von 3060 Minuten. Darüber hinaus fand Trainer Adi Hütter oftmals Platz für beide in seinem 3-4-2-1, achtmal allein von Beginn an. 799 gemeinsame Minuten kamen so für Netz und Bensebaini zusammen.