Mitgliederzahlen stocken : Präsident Königs appelliert an die Borussia-Fans

Mönchengladbach Seit einiger Zeit versucht Borussia Mönchengladbach, eine besondere Marke zu knacken. Doch die Entwicklung der Mitgliederzahlen ist ins Stocken geraten. Präsident Rolf Königs hat sich deshalb mit einem Appell an alle Vereinsmitglieder gewandt.

Dahinter steht Borussia, die laut Präsident Rolf Königs am Dienstag, als die Mitgliederversammlung im Borussia-Park stattfand, 94.371 Mitglieder in ihren Reihen hatte, aber unbedingt noch weiter wachsen will. „Die nächste Marke, die wir knacken, ist die 95.000. Aber das ist nur eine Übergangsmarke. Wir haben ein klares Ziel vor Augen: 100.000“, so Königs, der in der Vergangenheit schon einige Gelegenheiten genutzt hat, dieses Ziel auszurufen.