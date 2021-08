Dienstag ab 18 Uhr : Borussias Mitgliederversammlung im Liveticker

Foto: dpa/Marius Becker 46 Bilder Alle Trikots von Borussia Mönchengladbach

Liveblog Mönchengladbach Am Dienstag findet die Jahreshauptversammlung von Borussia Mönchengladbach statt. Es stehen Berichte, Entlastungen und Satzungsänderungen an. In unserem Liveticker halten wir Sie über alle Ereignisse vor Ort auf dem Laufenden.

