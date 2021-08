Borussias Mitgliederversammlung : Hütter sagt „Servus“ - Applaus für den Trainer und für Manager Eberl

Mönchengladbach Rund 1000 Fans kamen zu Borussias Mitgliederversammlung. Die Corona-Pandemie war ein roter Faden am Dienstagabend. Der neue Trainer Adi Hütter stellte sich vor und Geschäftsführer Stephan Schippers bedankte sich mehrfach.

Es war ein Schritt zurück zur Normalität, oder besser: zur neuen Normalität mit Corona. Erstmals seit dem 29. April 2019 hielt Borussia am Dienstag in der Südkurve des Borussia-Parks eine Mitgliederversammlung ab. Rund 1000 Menschen kamen – unter den Maßgaben der aktuellen Corona-Schutzverordnung.

Es gab ein Debüt an diesem Abend: Cheftrainer Adi Hütter war da, er hatte einen kurzen Weg zum Podium, schließlich wohnt der Österreicher noch im Hotel neben dem Stadion. Hütter begrüßte die Fans in seiner kurzen Ansprache mit einem „Servus“. „Ich bin mir bewusst, dass die Erwartungshaltung sehr, sehr groß ist. Ich habe auch schon gesagt, dass wir wieder zurück nach Europa wollen. Ich hoffe auf eure Unterstützung“, rief Hütter den Fans zu. Hütter bekam viel Applaus, ebenso Sportdirektor Max Eberl, der in seinem sportlichen Bericht der vergangenen zwei Jahre fast nur nach vorn schaute.