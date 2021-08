Auch Trainer Adi Hütter wandte sich in einer kurzen Rede an die Mitglieder: „Ich bin mir bewusst, dass die Erwartungshaltung sehr, sehr groß ist. Ich habe auch schon gesagt, dass wir wieder zurück nach Europa wollen. Ich hoffe auf eure Unterstützung. Ich bin froh, dass wir am Freitag wieder Zuschauer dabei haben werden.“