Gelungenes Debüt im Pokal : Borussias US-Youngster besteht die Feuertaufe

Kaiserslautern Borussias junger US-Amerikaner Joe Scally vertrat beim Pokalspiel in Kaiserslautern den verletzten Ramy Bensebaini. Nicht nur wegen des knappen 1:0-Erfolges war es für den 18-Jährigen ein gelungenes Pflichtspieldebüt.

Mitte der zweiten Halbzeit hatte Adi Hütter die Gelegenheit, Joe Scally einen aufmunternden Klaps zu geben. Bei einem Konter war der junge US-Amerikaner an seinem Gegenspieler hängengeblieben, statt einer möglichen Torchance gab es nur Einwurf für Gladbach. Hütter jedoch, das war ihm bei der Aufmunterung anzusehen, hatte Freude am Auftreten des 18-Jährigen im Pokalspiel Borussias beim 1. FC Kaiserslautern . Das Talent, das den verletzten Ramy Bensebaini auf der Linksverteidiger-Position vertrat, feierte nicht nur aufgrund des 1:0-Erfolges seiner Mannschaft ein gelungenes Pflichtspieldebüt.

„Ich hoffe, dass Joe das, was er in der Vorbereitung gezeigt hat, heute abruft“, hatte Hütter im Vorfeld der Partie gesagt, und er wurde nicht enttäuscht. Bissig und schon erstaunlich robust in den Zweikämpfen, mutig im Vorwärtsgang – Scally bestätigte die in den vergangenen Wochen gezeigten Leistungen, die ihn zur ersten Alternative auf der linken Abwehrseite gemacht hatten, obwohl der Flügelspieler ein Rechtsfuß ist.