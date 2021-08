Nach Aufschrei in der Fanszene : Das sind Eberls Pläne mit Borussia-Legende Kamps

Nach Aufschrei in der Fanszene

Mönchengladbach Uwe Kamps fehlte im Trainingslager und auf dem Teamfoto. Manager Max Eberl nahm bei der Mitgliederversammlung nun nochmal Stellung zur der Debatte um die Borussia-Legende.

Borussia ist Konstanz wichtig. Eine der ganz großen Konstanten des Klubs ist Uwe Kamps. Seit 1982 ist der gebürtige Düsseldorfer da, zunächst war er mehr als 20 Jahre Torhüter, später wurde er Torwarttrainer. So oder so: Kamps war ein Teil des Teamfotos, Jahr für Jahr. Bis 2021. Auf dem aktuellen Bild fehlt der mittlerweile 57-Jährige, nur der neue Torwarttrainer Fabian Otte ist zu sehen. Es folgte eine Debatte: Was ist mit Kamps?