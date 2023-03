Training am Freitag Borussias Profis gewinnen internen Test gegen die U23

So stellte U23-Coach Eugen Polanski zehn Spieler ab, die – unterstützt durch Profi-Torwart Jan Olschowsky – die andere Mannschaft bildeten. Zuvor hatten alle 20 Feldspieler gemeinsam einige Übungsformen absolviert, beim abschließenden Spiel blieben die Teams aber unter sich. „Jeder hat da ja seine eigenen Prozesse und Prinzipien. Und für die U23 war es auch eine gute Gelegenheit zum Testen, da sie kommenden Mittwoch schon gegen Wiedenbrück spielt“, sagte Farke. Da Gladbachs Zweitvertretung am Wochenende indes spielfrei hat, bot sich das interne Spiel am Freitag an.