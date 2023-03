Gladbachs Trainer war selbst Torjäger Was Farke Thuram und Co. gegen die Torflaute rät

Trotz der Länderspiel-Zeit gibt es an der Stelle keine personellen Engpässe im Training. Bis auf den auf Länderspielreise befindlichen Marcus Thuram ist die gesamte Offensive vor Ort, nur Lars Stindl ist angeschlagen, dürfte aber in Kürze wieder mit der Mannschaft trainieren. So kann gezielt an den Defiziten gearbeitet werden. „Mit so einer kleinen Trainingsgruppe kannst du mal Dinge trainieren, für die in einer normalen Woche nicht so viel Zeit ist“, sagte Farke.