Länderspiele mit Borussia-Beteiligung Thuram sieht Frankreichs Statement-Sieg und Bruder-Debüt von der Bank

Zumindest als Fingerzeig muss auch Luca Netz seine Länderspielerfahrung am Freitagabend deuten. Erst in der 86. Minute wurde Borussias Linksverteidiger für Noah Katterbach eingewechselt, 2:2 endete das Spiel gegen Japan. So kommt Netz seit dem Ende der Qualifikation in vier Tests nur auf einen Startelf-Einsatz und insgesamt 95 Einsatzminuten. Das ist verhältnismäßig mehr als in Gladbach, aber HSV-Leihspieler Katterbach hat derzeit die Nase vorn, obwohl er in der 2. Bundesliga auch keine Stammkraft ist.