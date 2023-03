Borussias Sportdirektor Roland Virkus „Es hilft nichts, Punkten hinterher zu trauern“

So ganz ist die Unzufriedenheit über das unnötige 2:2-Unentschieden gegen Werder Bremen vom vergangenen Freitag noch nicht abgeklungen bei Borussias Sportdirektor Roland Virkus. Das liegt sicherlich auch daran, dass derzeit angesichts der Länderspielpause der Fokus noch nicht komplett auf dem nächsten Bundesligaspiel liegt. Da kann der Blick auch schon mal etwas länger auf das Vergangene gerichtet sein. „Das war ein Spiel, das wir hätten gewinnen müssen, und das in mehrfacher Hinsicht. Dass am Ende nur ein Unentschieden dabei herausgesprungen ist, ist wirklich ärgerlich und fühlt sich nicht gut an“, sagte Virkus nun in einem Klub-Interview.