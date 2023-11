Spektakel derzeit garantiert Borussia steuert auf einen Torrekord zu

Mit der letzten Aktion des Spiels musste noch ein Tor fallen: Das sahen auch die Gladbacher Fans am vergangenen Samstag im Spiel bei Borussia Dortmund so. Nur hatten sie gehofft, dass ihre Mannschaft den letzten Eckball des Spiels zum 3:3-Ausgleich nutzen würde, stattdessen setzte Donyell Malen zum Sprint über den ganzen Platz an, ehe er den Ball zum 4:2 für den BVB über die Linie schoss. So fiel Borussias 27. Gegentor in der laufenden Saison statt des 26. eigenen Tores.