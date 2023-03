Borussen im Länderspiel-Einsatz Borges Sanches und Luxemburg mit Punktgewinn in EM-Quali gestartet

Auch Ramy Bensebaini ist derzeit auf Länderspielreise. In der Qualifikation zur Afrikameisterschaft holte Algerien am dritten Gruppenspieltag den dritten Sieg. Bensebaini gehörte dabei ausnahmsweise nicht zur Startelf, der Linksverteidiger wurde erst zur Halbzeit beim Stand von 0:1 eingewechselt. Ein Eigentor brachte Algerien zurück in die Spur, kurz vor dem Abpfiff traf Riyad Mahrez in der 88. Minute zum 2:1-Endstand. Bereits am Montag kommt es zum Rückspiel zwischen beiden Teams, möglicherweise kehrt Bensebaini dann wieder zurück in die Startelf.