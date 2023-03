1973 war Braunschweig Pionier Geschichte der Trikotwerbung - Gladbachs Einfluss und ein verspäteter Einstieg

Nicht wenige Fans von Borussia Mönchengladbach haben den Hang, ihren Lieblingsklub mit nahezu allem, was sich in der Fußballwelt zuträgt, in Verbindung zu bringen. Tatsächlich hat der Traditionsklub vom Niederrhein die Geschichte des Spiels mit einigen bemerkenswerten Fakten, aber auch Seltsamkeiten bereichert. Zum Beispiel das erste Elfmeterschießen im Europapokal der Landesmeister 1970 beim FC Everton, 1971 dann der Büchsenwurf, der ein wunderbares Fußballspiel null und nichtig machte, im selben Jahr der Pfostenbruch, der fast die Deutsche Meisterschaft entschied oder 1978 der 12:0-Rekordsieg gegen den BVB, der eine Niederlage war, weil all die Tore nicht reichten, um doch noch Meister zu werden.