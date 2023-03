Talente international unterwegs Das sind Borussias Junioren-Nationalspieler

So ist Dillon Berko für die deutsche U17-Auswahl nominiert, die drei EM-Qualifikationsspiele bestreitet. Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Wück spielt gegen die Türkei, Finnland und Spanien. Auf Abruf stehen in Yannik Dasbach und Nico Vidic zwei weitere Borussen bereit, die am Dienstag beim 4:2 im Euregio-Cup gegen den FC Utrecht zum Einsatz kamen. Winsley Boteli wechselte im vergangenen Sommer aus der Schweiz an den Niederrhein. In zwölf U17-Spielen für Borussia traf der Angreifer neunmal, mit der Schweiz nimmt er ebenfalls an der EM-Quali teil. Beim 5:2-Sieg gegen Lettland am Mittwoch erzielte er ein Tor, die nächsten Gegner heißen Albanien und Titelverteidiger Frankreich.