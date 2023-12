Vor Duell beim 1. FC Magdeburg Diese personellen Entscheidungen hat Fortuna-Trainer Thioune für DFB-Pokal schon getroffen

Düsseldorf/Magdeburg · Es sei womöglich schon das „perfect game“ gewesen, das Fortuna da beim 5:0-Sieg in Nürnberg abgeliefert habe, hatte Trainer Daniel Thioune am Samstag gesagt. Bedeutet das automatisch, dass die gleiche Startelf im Pokal am Dienstag in Magdeburg erneut zu Werke geht? Was bereits feststeht.

04.12.2023 , 10:52 Uhr

Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben 66 Bilder Foto: dpa/Heiko Becker