Personalsituation Borussia braucht weiter Geduld bei Omlin und Itakura

Was Hack am Dienstag verpasste: Die Borussen probten alles, worauf es im Fußball ankommt, auf engem Raum. Angreifen, abschließen, dann umschalten und das eigene Tor verteidigen. Auch in der Übung war das gigantische Selbstvertrauen zu sehen, das Rocco Reitz, Gladbachs derzeit größter Darling, momentan antreibt. Wie am Samstag beim 2:4 in Dortmund ließ er mit dem Ball am Fuß seine Gegenspieler stehen und schoss den Ball ins Tor. Wenn es ein Vorgucker auf Samstag war, die Fans und natürlich Reitz hätten nichts dagegen.