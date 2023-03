Plattform nutzt Künstliche Intelligenz Neue Marktwerte zeigen Borussias Kader- und Transfer-Problem

Borussias Probleme auf dem Transfermarkt sind in den vergangenen Jahren vielfältig und wortreich beschrieben worden, der Kaderplanungs-Stau besteht eben auch schon eine Weile. Wie gravierend die Folgen sind, lässt sich am besten an Zahlen ablesen, die Plattform „gool.ai“ liefert sie mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI). Das Unternehmen GET Capital, das dahintersteckt, sitzt in Mönchengladbach nur 300 Meter vom Borussia-Park entfernt und ist ursprünglich in der Vermögensverwaltung angesiedelt. Doch nun wird der Ansatz aus der Finanzwelt auf den Fußball übertragen – mit rein leistungsbasierten Marktwerten. „Ein objektives Bewertungstool ohne Bauchmeinung“, sagt „Gool“-Mitarbeiter Robert Kohtes.