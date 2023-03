Borussias Sechser mit starker Bilanz Weigls Abwesenheit führt seine Bedeutung vor Augen

Daniel Farke sprach nach dem 2:2 gegen Werder Bremen anonymisiert über „unseren Sechser“ und „unseren zweiten Sechser“. Manu Koné und Florian Neuhaus hatten ihre Rolle beim Gegentor in der 89. Minute ziemlich naiv ausgefüllt und damit die Fehlerkette angeführt, die beim schlecht verteidigten Bremer Doppelpass und Jonas Omlins suboptimaler Positionierung im Tor endete. Christoph Kramer, der derzeit einzig fitte echte Sechser, stand ausnahmsweise in einer Dreierkette buchstäblich im Mittelpunkt. Und so fragte sich manch ein Beobachter nach dem Spiel, ob Julian Weigl in der Schlussphase wohl dafür gesorgt hätte, die Führung über die Runden zu bringen.