Borussias Matchwinner ungewohnt unterwegs Wie Ngoumous Leistung als Aushilfs-Neuner einzuordnen ist

Im 32. Anlauf und am 2. Dezember hat Borussia Mönchengladbach erst ihr neuntes Bundesligaspiel in diesem Jahr gewonnen. Als Nathan Ngoumou in der 80. Minute zum 2:1 gegen die TSG Hoffenheim traf, war es zudem das erste echte Siegtor nach den gängigen Definitionen: Anschließend wurde nicht erhöht, der Gegner kam nicht mehr zurück und vor allem, anders als Ende Oktober gegen den 1. FC Heidenheim, erzielte ein Borusse den Treffer und nicht der Gegner.