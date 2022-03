Training am Mittwoch : Drei Borussen steigern ihr Pensum, einer bricht vorzeitig ab

Mönchengladbach Wie schon zum Auftakt der Trainingswoche standen Coach Adi Hütter für die Einheit am Mittwoch zehn Feldspieler zur Verfügung. Und doch gab es in der Besetzung der Trainingsgruppe einige Unterschiede. Zudem kehrte ein Stammspieler zumindest für eine individuelle Einheit auf den Platz zurück.

Mit einem satten Linksschuss unter die Latte setzte Keanan Bennetts den Schlusspunkt unter die Trainingseinheit der Borussen am Mittwochvormittag. Sein Treffer zum 4:3 entschied das Abschlussspiel, das die Gladbacher auf einem kleinen Spielfeld im Vier-gegen-Vier plus zwei Torhütern absolvierten. Acht Feldspieler waren also am Ende noch übrig, nachdem 13 Profis inklusive Torhüter die Einheit um 10.30 Uhr begonnen hatten.