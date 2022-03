Ex-Borusse Bernd Krauss : Den Nachwuchs fördern, fordern und formen

Exklusiv Mönchengladbach In seiner Kolumne sagt Gladbachs Ex-Trainer, worauf es in der Ausbildung junger Fußballspieler ankommt, warum er für Willensschulung plädiert und aus welchen Gründen sich ein Klub auch mal gegen einen Spieler entscheiden sollte.

Borussia will wieder mehr Jugendspieler durchbringen. Das war immer ein wichtiger Faktor für Gladbach. Das geht aber nicht von heute auf morgen, es ist kompliziert, junge Spieler bereit zu machen für die Bundesliga. Die Grundlagen dafür müssen in der Jugendausbildung gelegt werden, sportlich, aber auch charakterlich und auch, was das Sozialverhalten angeht.

Fördern und fordern ist gut, doch für mich kommt noch dazu: Man muss die Spieler formen, wann geht das besser als bei Jugendlichen. Traditionsvereine wie Borussia brauchen Spieler, die sich mit dem Klub identifizieren, die verinnerlichen, was es bedeutet, für einen Verein wie Gladbach zu spielen und wofür Borussia steht. Die Werte des Klubs, seine Tradition, seine Geschichte, das muss den Spielern in jungen Jahren während der Ausbildung vermittelt werden, damit sie wissen: Es ist toll für so einen Verein zu spielen.

Worauf es noch ankommt: Presst die Spieler nicht in Schablonen, lasst ihnen die Chance, ihre besonderen Fähigkeiten zu entfalten. Wenn ich in Duisburg beim Jugend-Länderpokal bin, sehe ich 360 Spieler und die sind alle gleich. Das kann nicht sein! Lasst die Jungs laufen, lasst ihnen den Spaß am Spiel. Vom DFB gibt es jetzt die Empfehlung, im Jugendtraining Fünf-gegen-Fünf oder Sechs-gegen-Sechs auf kleinem Spielfeld zu spielen. In dieser Spielform muss man permanent Lösungsmöglichkeiten finden, es gibt Zweikämpfe, da ist Technik gefragt. Gut so, ist wie früher beim Kick auf der Straße.

Bernd Krauss Foto: Ja/Andrea Krauss

Und noch ein Appell an die Trainer: Macht es nicht zu kompliziert. Man muss in der Trainingsarbeit zurück zu den einfachen Übungsformen, weil das die Basis ist. Wer kann heute noch richtig mit Vollspann schießen oder aus dem Lauf flanken? Ich sehe da kaum einen. Auch, weil der Fokus im Training nicht da ist. Wenn vor einem Torschuss erst zig Hütchen umdribbelt und fünf Kilometer gelaufen werden müssen, ist der Effekt weg, wenn es um das Wesentliche geht: die Schusstechnik zu verbessern. Je einfacher die Übungen sind, desto effektiver sind sie.

Es sind Kleinigkeiten, aber damit muss man anfangen. Dazu gehört, auch mal wieder die Trainingslehre zu trainieren, um den Leistungswillen zu erhöhen. Und vor allem: Die Jungs müssen lernen, über den Punkt rauszugehen. Früher haben wir das Willensschulung genannt. Man darf nach schlechten Spielen auch mal eine Extra-Trainingseinheit einschieben, um klar zu machen: So geht das nicht. Das hat nichts mit Straftraining zu tun, sondern das schult.

Man muss den jungen Spielern natürlich Anreize geben: die Durchlässigkeit nach oben zwischen U19 und U23, die Perspektive zu spielen. Auf der Bank hat sich noch niemand verbessert. Da sehe ich, dass Borussia aktuell umgedacht hat.

Generell kann man jedoch sagen: Die Voraussetzungen, die junge Spieler heute haben, sind klasse. Vielleicht sogar zu gut. Die Spieler müssen sich um nichts mehr kümmern, Wohlfühloasen machen bequem. Vielleicht gibt es in Ländern wie Spanien oder Brasilien mehr außergewöhnliche Spieler, weil der Brotkorb höher hängt und man sich mehr strecken muss, um ihn zu erreichen.

Die Klubs sollten über stark leistungsbezogene Verträge im Nachwuchsbereich nachdenken. Wenn ein Spieler nur auf zwei Einsätze kommt in der Saison, darf er nicht das gleiche bekommen wie der so genannte Stammspieler, das steht in keinem Verhältnis. Wenn der Spieler und sein Berater das nicht akzeptieren, ist er auch nicht der Richtige für den Verein. Da muss der Klub rigoros sein und auch mal auf den einen oder anderen Spieler verzichten.

Es zeigt sich immer wieder wie wichtig es ist, charakterstarke Spieler zu haben, die sich für den Klub zerreißen. Das ist keine Romantik aus alter Zeit, ganz im Gegenteil, gerade jetzt, nach den Erfahrungen der Corona-Pandemie und mit Blick auf die wirtschaftliche Situation der Vereine ist das wieder sehr aktuell.