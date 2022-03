Fußball-Bezirksliga : Beim SVB bricht noch keine Panik aus

Rheinberg/Alpen Der Budberger Fußball-Bezirksligist ist beim in diesem Jahr ebenfalls noch sieglosen FC Aldekerk gefordert. Derweil empfängt Borussia Veen die Reserve des Oberligisten 1. FC Kleve.

FC Aldekerk - SV Budberg Nach der 0:4-Niederlage in Goch unter der Woche wartet der SV Budberg weiter auf den ersten Rückrundensieg in der Bezirksliga-Gruppe 5. Am Sonntag (15.30 Uhr) ist der Tabellendritte beim ebenfalls im Jahr 2022 noch erfolglosen FC Aldekerk gefordert. Trainer Tim Wilke macht trotz der fehlenden Leichtfüßigkeit weiterhin einen entspannten Eindruck. „Wir schätzen die Situation genauso realistisch ein, wie nach der ungeschlagenen Hinrunde. Es bricht keine Panik aus. Die Jungs sind gewillt, es besser zu machen“, so der Coach, dessen Abwehr zuletzt weniger stabil wirkte.