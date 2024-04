Basketballer beendet am Samstag seine Karriere Rheinbergs Kapitän Thomas Schrader vor seinem letzten Spiel

Am Samstagabend wird Thomas Schrader als Kapitän der Basketball-Herren des TuS 08 Rheinberg nach dem feststehenden Aufstieg in die 2. Regionalliga naturgemäß im Mittelpunkt stehen. Doch es wird auch Wehmut dabei sein, wenn er mit seiner Mannschaft das Spielfeld betritt. Abteilungsgründer Schrader streift in der finalen Saisonpartie in heimischer Halle ab 20 Uhr gegen die Sterkrade 69er letztmals das Trikot der ersten Mannschaft über. Somit endet am 27. April 2024 eine Ära. Ein Gespräch über den Abschied, neuen Kader und Pathos.