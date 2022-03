Fußball-Bezirksliga : Veens Keeper Janek Keusemann verletzt sich schwer

Wird länger ausfallen: Janek Keusemann, Torwart bei Borussia Veen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen/Rheinberg Beim 1:3 im Nachholspiel in Weeze schied der Schlussmann der Borussia in der Anfangsphase mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss aus. Am Sonntag geht‘s für die abstiegsbedrohten „Krähen“ zum Tabellenzweiten nach Budberg.

Torhüter Janek Keusemann wird dem Fußball-Bezirksligisten Borussia Veen in dieser Saison im Abstiegskampf nicht mehr helfen können. Der Schlussmann verletzte sich im Nachholspiel beim TSV Weeze schwer. Rund zehn Minuten waren gespielt, als Keusemann mit den Stollen im Rasen hängenblieb und sich das Knie verdrehte. Er wurde mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss ins Krankenhaus gebracht. Die Veener verloren nicht nur ihren Keeper, sondern auch die Partie mit 1:3 (0:1).

„Möglichkeiten waren da, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Die Chancenverwertung ist weiter unser Manko“, sagte Thomas Haal, dessen Elf nach neun Minuten zurücklag, weil Stefan Gorthmanns getroffen hatte. Er war‘s auch, dem das 2:0 per Strafstoß gelang (55.). Dennis Tegeler verkürzte (69.). In der Nachspielzeit liefen die Gäste in einen Konter. Dogan Erkis netzte zum 3:1. Es spielten: Keusemann (12. Grewe); H. Terlinden, Münzner, Kuper, Ackermann (42. Schultz), Tegeler, Höptner, Quernhorst, Gietmann (81. Wierz), Büren, F. Terlinden.