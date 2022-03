Wolfgang Wischinski : „Gewalttaten machen mir große Sorge“

Interview Niederrhein Der Rentner hört heute nach 21 Jahren als Vorsitzender des Jugendausschusses im Fußball-Kreis Moers auf. Im Gespräch blickt er auf seine Zeit im Gremium zurück.

Persönlich Wolfgang Wischinski ist seit 1989 im Kreisjugendausschuss aktiv und seit 2001 dessen Vorsitzender. Von Beginn an war er zunächst schon stellvertretender Vorsitzender unter der damaligen Leitung von Ernst Hauviller. 34 Jahre lang war der ehemalige Angestellte der AOK Staffelleiter der A-Junioren, viele Jahre lang auch der B-Junioren, damals noch A- und B-Jugend. In diesem Jahr ist Wischinski zudem 70 Jahre beim VfL Rheinhausen Mitglied. Auch dort war er viele Jahre ehrenamtlich tätig.

Wischinski In erster Linie Begeisterung und Leidenschaft für den Fußball. Aber in der heutigen Zeit ist es schwer, jemanden zu finden. Derzeit sind wir im Jugendausschuss nur zu dritt, aber Arbeit ist für sechs Personen da. Ich bin froh, dass sich mit Hans Sommerfeld ein Kandidat für meinen Posten zur Wahl stellt. Mit ihm arbeite ich schon seit Jahren verantwortungsvoll zusammen. Aber es fehlt dann eben wieder eine Person. Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir einen Kandidaten von außen gefunden haben, der in den Vorstand aufrücken will. Er möchte den Bereich Mädchenfußball übernehmen. Miriam Oheim ergänzt den Kreis-Jugendausschuss.