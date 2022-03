SV Sonsbeck in der Fußball-Landesliga : Ein Derby in Kalkar mit ganz unterschiedlichen Vorzeichen

Hö.-Nie.-Akteur Marvin Hitzek, hier eine Spielszene von 2015, war für den SV Sonsbeck in der Oberliga am Ball. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

SONSBECK Am Sonntagnachmittag spielt Spitzenreiter SV Sonsbeck „auf dem Acker“ gegen den um den Klassenerhalt kämpfenden SV Hönnepel-Niedermörmter. Marvin Hitzek, Defensivakteur bei den Gastgebern, lief in seinem ersten Senioren-Jahr für die Rot-Weißen in der Oberliga auf.