Fußball-Bezirksliga : Spiel Xanten gegen Moers ist arg gefährdet

Xanten Im GSV-Kader gab‘s vor dem Wochenende schon vier Corona-Fälle. Mehrere Spieler wiesen zudem Symptome auf. Abgesagt wurde die Partie, die im Fürstenberg-Stadion stattfinden soll, am Freitag noch nicht.

„Die Vorzeichen sind völlig anders. Der Rasenplatz kommt der schnellen Xantener Offensive sicher zugute. Hinten sind sie dafür anfälliger“, weiß GSV-Trainer Dirk Warmann. Größere Sorgen ergeben sich mit Blick aufs ihm zur Verfügung stehende Spielermaterial. Warmann hatte am Freitagmittag gleich vier Corona-Fälle zu beklagen, zwei weitere Tests standen noch aus. Mehrere Spieler weisen zudem Symptome auf. „Es wird auf jeden Fall eng“, so der GSV-Coach. Weiterhin müssen dem Staffelleiter Nachweise von mindestens drei Spielern, die positiv aufs Coronavirus getestet wurden, vorgelegt werden, um die Verlegung einer Partie anzustoßen, wie Clemens Lüning vom Fußballverbandsausschuss auf Nachfrage sagte.

Auch die Xantener werden personell nicht aus dem Vollen schöpfen können. Der eine oder andere Spieler machte im letzten Aufeinandertreffen mit dem GSV positiv auf sich aufmerksam. Die Elf von Johannes Bothen hat nach der ausgefallenen Begegnung in Walbeck bereits eine unfreiwillige Pause hinter sich. Der 36-Jährige kündigte einige Änderungen an. Der TuS-Trainer erwartet ein aggressives Auftreten der Moerser. „Das Pokal-Aus hat sie gewurmt. Für uns geht‘s weiter darum, unseren Lauf in der Liga beizubehalten.“ Das Hinspiel in Moers endete übrigens 3:2 für den GSV.