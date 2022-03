Fußball : Tobias Schmitz hat den Trainer-Job schon fest im Visier

Alpen Der Fußballer des FC Viktoria Alpen hat vor kurzem den ersten Teil der B-Trainer-Lizenz an der Sportschule Wedau erfolgreich abgeschlossen. Nach der kommenden Saison möchte er als Coach weitermachen.

Für die Abschlussprüfung bekam jeder Teilnehmer einen Schwerpunkt zugewiesen. Schmitz durfte sich mit dem ballorientierten Verteidigen beschäftigen. Eine Vierer-Abwehrkette mit zwei „Sechsern“ simulierte eine Spielszene gegen vier Mittelfeldspieler und zwei Stürmer. „Ich musste meine Leute coachen und sagen, was gut geklappt hat und was nicht. Das wurde dann dementsprechend bewertet und floss in die Endnote mit ein. Am Ende habe ich bestanden und bin zufrieden“, spricht Schmitz über eine für ihn spannende Erfahrung.

Doch so schnell möchte der 34-Jährige seine Fußballschuhe nicht an den Nagel hängen. Während der laufenden Spielzeit sagte Schmitz der Viktoria für ein weiteres Jahr zu. Gelingt den Alpenern gegen Xanten am 13. April der Einzug ins Kreispokal-Halbfinale, wäre die Qualifikation für den Niederrheinpokal perfekt. In der kommenden Saison möchte der Routinier, der einst für den VfB Homberg in der damals fünftklassigen NRW-Liga sowie den SV Budberg und den GSV Moers in der Landesliga aktiv war, noch mal eine gute Rolle in der Kreisliga A spielen.