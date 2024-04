Umbruch in der Tischtennis-Abteilung Der TuS 08 Rheinberg zieht in die Verbandsliga zurück

Hinter dem TuS 08 Rheinberg liegt eine Saison mit mehr Tiefen als Höhen. So hatte es Ermin Besic nach dem sportlichen Klassenerhalt in der Tischtennis-NRW-Liga am vergangenen Wochenende zusammengefasst und kündigte nach einer erneut zehrenden Spielzeit bereits Veränderungen an, um den Verein „in Zukunft wieder besser zu präsentieren.“ Abteilungsleiter Dirk Weiser und die beteiligten Spieler arbeiteten im Hintergrund schon länger am „neuen Schlachtplan“, der nun offiziell ist. Ab Sommer wird der TuS 08 erstmals seit 2015 wieder in der Verbandsliga um Punkte kämpfen.