Fußball-Bezirksliga : 0:4 – SV Budberg zu naiv im Spitzenspiel

Budbergs Trainer Tim Wilke bemängelte in Goch das Defensivverhalten seiner Mannschaft. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Tim Wilke kassierte in der Nachholpartie bei Viktoria Goch die höchste Saison-Niederlage und bleibt in 2022 weiter sieglos. In der Anfangsphase verletzte sich auch noch der Kapitän.

Von Andre Egink

In der Fußball-Bezirksliga kommt der SV Budberg nach der Winterpause nicht in Tritt. Auch im dritten Anlauf in diesem Jahr ist das Team ohne „Dreier“ geblieben. Im Spitzenspiel bei Viktoria Goch hatten die Schützlinge von Trainer Tim Wilke deutlich mit 0:4 (0:3) das Nachsehen. Damit schob sich die Mannschaft von Daniel Beine mit 34 Punkten auf den zweiten Rang an den Budbergern (33) vorbei. Aus Gocher Sicht beträgt der Abstand zu Tabellenführer SF Broekhuysen noch fünf Zähler.

Der Gästetrainer sprach nach der höchsten Saison-Pleite von einer verdienten Niederlage und bemängelte das Defensivverhalten seiner Truppe. „Es ist sehr ärgerlich, dass wir drei Gegentore nach Standards bekommen haben. Das müssen wir einfach besser verteidigen“, sagte Wilke. Entscheidend sei jedoch die personelle Situation für den Ausgang des Spitzenduells gewesen. Der SVB musste ohne die beiden torgefährlichsten Spieler auskommen. Ole Egging (sieben Treffer) und Andre Rieger (6) fielen verletzungsbedingt aus. In der Viererkette fehlten mit Außenverteidiger Felix Weyhofen und Innenverteidiger Devin Warnke zwei Stabilisatoren, die großen Anteil daran haben, dass die Budberger trotz der vier Viktoria-Tore mit nunmehr 16 Gegentreffern immer noch die beste Defensive der Gruppe 5 stellen.

Info Nächster Anlauf am Sonntag in Aldekerk Es spielten Anders; Kömpel, Klüppel, Häselhoff, Twardzik, Giltjes, Beerenberg (11. Bißling), Franke (77. J. Severith), Demiri, L. Severith (77. Ricken), Hahn. Auswärtsspiel Am Sonntag nimmt der SV Budberg den nächsten Anlauf für den ersten Sieg in 2022. Gegner ist ab 15.30 Uhr der Tabellensiebte FC Aldekerk.

Somit waren die Vorzeichen fürs Nachholspiel nicht optimal. Hinzu kam, dass Kapitän Tim Beerenberg schon nach elf Minuten mit einer Zerrung vom Platz humpelte. „Eigentlich jammere ich nie rum und nehme Ausfälle nie als Begründung für eine Niederlage. Aber diese Ausfälle konnten wir leider nicht kompensieren“, meinte Wilke.

Der Gastgeber, der mit zwei Unentschieden ebenfalls nicht gut in die Rückrunde gestartet war, war von Beginn an hochkonzentriert und spielte druckvoll nach vorne. Schon nach 80 Sekunden „hämmerte“ Goalgetter Levon Kürkciyan den Ball an die Latte. Marius Alt verfehlte das Gehäuse nur knapp (5.). Winter-Neuzugang Michel Wesendonk machte es besser und traf zum 1:0 (13.). Aber damit noch nicht genug: Die Gocher stürmten weiter und ließen noch weit vor der Pause zwei weitere Tore folgen. Erst erzielte Jonathan Brilski per Kopf (20.) das 2:0, dann verwandelte Kürkciyan einen Freistoß zum 3:0 (23.).

Es dauerte bis zur 33. Minute, ehe Emir Demiri mit seinem Schuss ans Lattenkreuz die beste und auch die einzige Budberger Chance im gesamten Spielverlauf ausließ. Ansonsten stand die Gocher Hintermannschaft um die erfahrenen Dominik Weigl, Lukas Ernesti und Daniel Vogel sattelfest. Konrad Kaczmarek (39.) und Alt (42.) vergaben noch zwei weitere Großchancen. In der 55. Minute erhöhte Ahmet Miri auf 4:0. Der Außenverteidiger verlängerte einen Freistoß von Kürkciyan mit dem Hinterkopf ins hintere Toreck.