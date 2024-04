Tennis-Sommersaison beginnt am 4. Mai Für Absteiger SV Budberg zählt nur der Klassenerhalt

Die Herren 30 des TC Sonsbeck haben sich verstärkt und wollen in der 2. Verbandsliga oben mitspielen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Historisches zu schaffen: Sollte ihnen tatsächlich der Aufstieg gelingen, wäre das ein Ereignis für die Geschichtsbücher. In der 1. Verbandsliga hat bislang noch keine Sonsbecker Tennis-Mannschaft aufgeschlagen. Gleich die Auftaktpartie am 4. Mai auf heimischen Plätzen gegen Friedrichsfeld 08/29 II hat es in sich, wie Kapitän Benedikt Giesbers sagt: „Die erste Mannschaft der Friedrichsfelder spielt in der Niederrheinliga und hat an dem Wochenende spielfrei. Der Gegner könnte also mit einer richtig starken Mannschaft antreten.“ Ihre erste Sommer-Saison im TCS-Kader spielen Manuel Bossig sowie Andrej Nitsche, die noch 2023 für den Uedemer TC in der 1. Verbandsliga aufgeschlagen haben. Die weiteren Spiele: 11. Mai beim TV Burgaltendorf, 25. Mai gegen Rochusclub Düsseldorf II, 8. Juni bei GW Geldern, 15. Juni bei Ford Wülfrath, 29. Juni gegen Hamborn 07.