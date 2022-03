Bundesliga-Billard : Xantens Dreiband-Team muss für die Zweite Liga planen

Dirk Harwardt (links) und Roger Liere bleiben mit dem BC Xanten Tabellenvorletzter der Dreiband-Bundesliga. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Die ersatzgeschwächte Mannschaft um Roger Liere holte am Doppel-Spieltag in München und Erlangen nur einen Punkt. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt neun Zähler.

Es war ein Spitzenspiel ganz nach dem Geschmack von Roger Liere. Der Kapitän der Dreiband-Mannschaft des Billardclub Xanten bezwang im Bundesliga-Spiel beim BC München Konstantinos Kokkoris mit 50:43 in 29 Aufnahmen. Die Nummer eins des Gegners hatte in der Vorwoche noch für Griechenland bei der Team-Weltmeisterschaft am Tisch gestanden. „Es war mein persönliches Highlight“, so Liere. Xanten überraschte in München mit einem 4:4, verlor am Folgetag allerdings beim bis dahin sieglosen Schlusslicht ATSV Erlangen mit 2:6. Der Abstieg rückte damit ein weiteres Stück näher. Liere: „Wir müssen realistisch sein und für die 2. Liga planen.“ Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt neun Punkte.

Der Tabellenvorletzte musste in beiden Partien auf die zwei Niederländer verzichten, stattdessen traten an Position drei und vier Ramazan Durdu sowie Gürhan Kabak an. Durdu holte in München gegen Wolfgang Zenkner den zweiten Xantener Einzelsieg (50:47 in 46 Aufnahmen). Dirk Harwardt kam in seiner Begegnung auf 42, Kabak auf 18 Bälle.

In Erlangen legte Liere an Position eins wieder gut vor. Er führte gegen den mehrfachen österreichischen Meister, Andreas Efler, mit 25:13. Nach der Pause drehte sein Konkurrent aber auf. Nach 41 Aufnahmen bei 37 Bällen war Schluss für den Xantener. Lediglich Durdu brachte seine Partie nach Hause. Er gewann mit 50:44 in 41 Aufnahmen. Harwardt (44:50/45) sowie Kabak (36:50/50) mussten ihren Gegnern erneut gratulieren.