Round Table Xanten Erfolgreiche Premiere für Charityparty

Mit den Erlösen finanziert der Round Table weitere Erste-Hilfe-Kurse an Kitas und Grundschulen. Darin lernen Kinder, wie sie im Ernstfall Hilfe holen, selbst einen Verband anlegen oder eine bewusstlose Person in die stabile Seitenlage legen. Das Ziel sei es, dass jedes Kind in Xanten einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen könne, sagte Sascha Labohm. Bei einer kurzen Info-Runde am Abend sprachen Erste-HIlfe-Ausbilderin sowie Vertreter von Schulen, Stadt und Round Table darüber, wie wichtig und nützlich die Kurse sind.