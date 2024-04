Reitsport beim RV Xanten Mai-Turnier bringt viel Neues – und steigt schon Ende April

„Der zusätzliche, große Reitplatz dürfte als Abreiteplatz beste Bedingungen bieten“, sagt die Vize-Vorsitzende das RV Xanten, Gabriele Postertz. So kann das Turnier, dessen Vorbereitungen sich in den letzten Zügen befinden, am Samstag pünktlich um 7.30 Uhr mit einer Gewöhnungsspringprüfung, die von von der Stadt Xanten unterstützt wird, starten. Insgesamt stehen am 27. April acht Springprüfungen auf dem Programm, wobei das Punktspringen der Klasse L, das um 17.30 Uhr angeläutet wird und zu dem 27 Nennungen vorliegen, den ersten Turniertag beenden wird.