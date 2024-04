Xantener spielt sein erstes großes Turnier Feuerwehrmann Tim Haal für Deutschland am Ball im Einsatz

Tim Haal steckt mit dem Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve mitten im Abstiegskampf. Auch persönlich lief’s für den 34-Jährigen in den vergangenen Wochen nicht rund. Erst bremsten ihn Leistenprobleme, dann eine Magen-Darm-Infektion aus. Am 1. März beim 0:2 gegen den VfB Homberg gehörte der gebürtige Xantener letztmals der Klever Startformation an. Ab Mittwoch ist der Abstiegskampf mit seinem Klub für einige Tage ganz weit weg. Der Brandmeister steht mit der deutschen Feuerwehr-Nationalmannschaft vor seinem ersten großen Turnier. Im französischen Montrichard-Val-de-Cher wird der europäische Nationen-Cup ausgespielt.