Frauenfußball-Regionalliga : Vorfreude auf ein bedeutungsloses Spiel in Moers

Das Hinspiel in Budberg ging mit 3:2 an den SVB. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Moers Am Mittwoch steigt das Kellerduell der wahrscheinlichen Absteiger GSV Moers und SV Budberg. „Meine Mannschaft ist heiß auf dieses Spiel“, sagt Gästetrainer Jürgen Raab. Sein Gegenüber Eckart Schuster freut sich aufs Derby.

Lust auf dieses Spiel haben beide Seiten. Auch wenn sowohl Eckart Schuster, Trainer der Frauen-Mannschaft des GSV Moers , als auch Jürgen Raab, Coach des SV Budberg, einräumen, dass diese Begegnung der Fußball-Regionalliga der Frauen, die am Mittwochabend um 20 Uhr angepfiffen wird, letztlich bedeutungslos ist, weil beide Mannschaften den Abstieg wohl nicht mehr verhindern können. Die etwas besseren Karten dürften die Budbergerinnen haben, die als Tabellenvorletzter immerhin schon sieben Punkte auf dem Konto haben und auch schon zweimal als Siegerinnen den Platz verließen. In diesen Genuss kam Schlusslicht GSV Moers noch nicht, hat lediglich zwei Zähler auf der Habenseite und verlor die letzten 13 Spiele in Serie.

„Ich freue mich dennoch auf das Spiel. Wir haben nichts zu verlieren und so werden wir auch auftreten“, sagt Schuster, den zuletzt arge Personalprobleme plagten, was sich auch in der jüngsten 1:9-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen II niederschlug. Sein Gegenüber will mit seinem Team die Tatsache, dass der Gegner nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen dürfte, nützen. „Die Mannschaft ist heiß auf dieses Spiel. Wir wollen die gute Vorstellung, die wir bei der SGS Essen II gezeigt haben, bestätigen, müssen jedoch vor dem Tor effektiver werden“, so Raab. Er geht davon aus, dass die zuletzt fehlende Frauke Fleischer ins Team zurückkehren wird. Auch Torhüterin Franziska Garreißen steht wieder zur Verfügung. Ob sie oder Kim Stawowy zwischen den Pfosten stehen wird, hat der Budberger Trainer aber noch nicht entschieden.