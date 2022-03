Auftakt in die Mainz-Woche : Borussia-Duo nimmt nach Coronainfektion wieder am Training teil

Borussia-Duo nimmt nach Coronainfektion wieder am Training teil

Auftakt in die Mainz-Woche

Mönchengladbach Nach einem langen Wochenende hat Borussia Mönchengladbach am Dienstag die Vorbereitung auf Mainz 05 aufgenommen. Personell gibt es ein paar Neuigkeiten, die unter anderem Jordan Beyer, Patrick Herrmann, Marvin Friedrich und Luca Netz betreffen.

Nach dreieinhalb freien Tagen sind die Borussen am Dienstagnachmittag in die neue Trainingswoche gestartet. Die positivsten Personal-Nachrichten dürften für Trainer Adi Hütter die Rückkehr von Patrick Herrmann und Jordan Beyer ins Mannschaftstraining sein, die nach ihren Coronainfektionen die 75-minütige Einheit mit Ausnahme des Abschlussspiels mitmachten. Zurück auf dem Trainingsplatz war außerdem Innenverteidiger Marvin Friedrich, für den nach dem Aufwärmen einige Laufrunden im lockeren Tempo auf dem Programm standen. Friedrich hatte sich zuletzt nach einem positiven Test ebenfalls in Quarantäne begeben müssen und war zuvor mit einem Darminfekt ausgefallen.