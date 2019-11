Fakten zu Union gegen Borussia : Bülters Schusstechnik tat schon dem BVB zweimal weh

Marius Bülter traf in der Bundesliga in dieser Saison bereits dreimal. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Mönchengladbach Marco Rose warnte sein Team bereits vor der Größe der Spieler von Union, doch gerade Marius Bülter ist auch als Fernschütze gefürchtet. Wir haben die wichtigsten Fakten zu Borussias Auswärtsspiel in Berlin gesammelt.

Marco Rose kann nahezu aus dem Vollen schöpfen und hat sowohl in Sachen Personal als auch in seiner Formation große Auswahlmöglichkeiten. Die wahrscheinlichste Variante ist, dass Borussia im 4-3-3 agieren wird. Aufstellung: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt – Zakaria – Bénes, Hofmann – Herrmann, Plea, Thuram.

Union befindet sich derzeit in einem richtigen Hoch. Vier der vergangenen fünf Pflichtspiele konnte das Team gewinnen. Zwischenzeitlich gab es nur eine knappe Niederlage bei Bayern München (1:2). In der Tabelle steht der Aufsteiger daher überraschend stark dar, belegt Platz elf, und im Gegensatz zu Borussia sind die Berliner noch im DFB-Pokal vertreten, gewannen in der zweiten Runde in Freiburg (3:1).