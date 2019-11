Sportdirektor nutzt Borussias erfolgreiche Zeit : Eberl arbeitet schon an den nächsten Vertragsverlängerungen

Max Eberl schaffte es bereits, Florian Neuhaus und Laszlo Bénes von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Bald sollen weitere Spieler folgen. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Max Eberl ist es in kurzer Zeit gelungen, die Verträge von Florian Neuhaus und Laszlo Bénes zu verlängern. Borussias Sportdirektor schafft es derzeit auch Dank des Erfolgs, Spieler lange an den Klub zu binden.

Von Sebastian Hochrainer

Bei Vertragsverhandlungen gibt es so einige Dinge, die entscheidend sind, ob sich ein Spieler für oder gegen einen Verein entscheidet. Die finanziellen Möglichkeiten sind sicherlich ein ausschlaggebendes Argument, Geld war für den ein oder anderen Spieler sogar bereits der Grund, beispielsweise nach China zu wechseln. In ein Land, in dem kein Fußball auf Top-Niveau gespielt wird, aber wo bessere Gehälter gezahlt werden als im sportlich attraktiveren Europa.

Borussia bezahlt ihre Spieler bei weitem nicht auf diesem Niveau. Auch im europäischen Vergleich gibt es viele Mitbewerber, die den Spielern höhere Summen anbieten können, selbst in Deutschland kann man beispielsweise bei Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund und Schalke 04 mehr verdienen als in Mönchengladbach. Am Niederrhein waren oft Argumente wie das professionelle und ruhige Umfeld entscheidend, bei Borussia können, das ist auch bei Beratern und Spielern außerhalb des Klubs bekannt, vor allem junge Profis die nächsten Schritte machen und zu großen Spielern werden.

Info Diese Verträge laufen als nächstes aus Foto: AP/Martin Meissner Vertrag bis 2020: Max Grün, Oscar Wendt, Tobias Strobl, Raffael, Torben Müsel und Fabian Johnson. Vertrag bis 2021: Yann Sommer, Tobias Sippel, Matthias Ginter, Nico Elvedi (Option bis 2022), Lars Stindl, Tony Jantschke, Ibrahima Traoré, Christoph Kramer und Mamadou Doucouré.

So hat es Sportdirektor Max Eberl in der Vergangenheit bereits geschafft, namhafte Spieler nach Gladbach zu lotsen, die auch bei anderen Klubs hätten anheuern können. Eines der jüngsten Beispiele ist Marcus Thuram, der auch zum französischen Spitzenklub Olympique Marseille gehen konnte. Marco Rose, seit Sommer Trainer in Gladbach, ist laut Jürgen Klopp sogar „der Gehypteste“ Coach, er hat sich aber eben nicht für einen Klub wie Manchester United entschieden, sondern für Borussia mit ihrer Tradition, dem Fanaufkommen und dem sportlichen Potenzial.

Mit diesen und weiteren neuen Männern ist es Borussia gelungen, in dieser Saison bislang enorm erfolgreich zu sein. Seit mehr als eineinhalb Monaten ist sie nun bereits Tabellenführer in der Bundesliga, die neue Art des Fußballs begeistert viele, Spiele von Borussia Mönchengladbach sind spektakulär. Und derzeit auch sehr häufig erfolgreich. Aspekte, die sich Eberl nun für seinen Job als Bauherr der Gladbacher Mannschaft zu Nutzen macht.

Der 46-Jährige arbeitet gerade intensiv an der Zukunft der Borussen. Den Vertrag von Florian Neuhaus konnte Eberl am Dienstag um drei Jahre bis 2024 verlängern, am Donnerstag unterschrieb Laszlo Bénes ebenfalls bis 2024. Beides junge Spieler, die bei Borussia ihren Durchbruch geschafft haben und sicherlich einige namhafte Abnehmer finden würden. Doch sie wollen weiter den Weg der Gladbacher gehen.

Dass dies auch in den kommenden Wochen bei anderen Spielern des Bundesliga-Tabellenführers so sein wird, ist sehr wahrscheinlich. Einige der wichtigsten Spieler haben noch einen Vertrag bis 2021 – wie zuvor Neuhaus und Bénes – und könnten nur noch im Sommer 2020 verkauft werden, da sie ein Jahr später ablösefrei wären. Diese Situation sorgte bereits vor dieser Saison dafür, dass Thorgan Hazard für 25,5 Millionen deutlich unter Marktwert verkauft werden musste.

„Es gibt einige Spieler, bei denen die Vertragslaufzeit eine Rolle spielt“, sagt Eberl mit Blick darauf, ein solches Szenario möglichst nicht wieder zu erleben. Zu diesen Akteuren gehören neben Christoph Kramer, Tony Jantschke sowie Lars Stindl auch Matthias Ginter und Yann Sommer, zwei der drei Kapitäne der Mannschaft und Spieler, die international mittlerweile einen Namen haben.