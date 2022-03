Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve beendet gelungene Hinserie

Der 1. FC Kleve, hier Frederik Meurs (rechts), will seine Chancen in Nettetal besser nutzen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar bestreitet am heutigen Mittwoch die Nachholpartie beim SC Union Nettetal. Die Personaldecke ist weiter dünn.

Von Maarten Oversteegen

Der 1. FC Kleve will seine Kaltschnäuzigkeit wieder zurückgewinnen. Zuletzt hatte der Fußball-Oberligist im Niederrheinpokal gegen den 1. FC Bocholt (0:1) sowie in der Liga gegen die Sportfreunde Baumberg (1:2) ansehnlich gekickt und sich gute Chancen herausgespielt. Nur belohnte sich das Team von Trainer Umut Akpinar nicht, vor dem Tor zeigte es Nerven. Die Folge: zwei Niederlagen in Serie. Nun soll es am heutigen Mittwochabend, 20 Uhr, in der Nachholpartie beim SC Union Nettetal wieder etwas Zählbares herausspringen.

„Wir wissen, was auf uns zukommt und dass es nicht einfach wird. Union Nettetal braucht auch jeden Punkt. Doch wir wollen uns unbedingt jetzt für das belohnen, was wir in den vergangenen Spielen gut gemacht haben. Wir haben uns viele Torchancen herausgespielt, waren im Abschluss aber nicht konsequent genug“, sagt Akpinar, dessen Mannschaft auf einem beachtlichen vierten Tabellenplatz steht.

Info So geht es in der Oberliga weiter Spielplan Eine Pause gibt es nach dem Abschluss der Hinrunde, die am Wochenende beendet wird, in der Oberliga nicht. Die Saison geht bereits am Wochenende 2./3. April mit der Auf- und Abstiegsrunde weiter. Staffelleiter Clemens Lüning geht davon aus, dass der Spielplan für den Rest der Saison Anfang der kommenden Woche vom Verband Niederrhein veröffentlicht wird. Punkte Die Mannschaften werden alle Punkte, die sie bislang gewonnen haben, mit in die Auf- oder Abstiegsrunde nehmen. Heimrecht Klar ist auch, dass die Teams gegen die Kontrahenten, gegen die sie in der Hinrunde ein Auswärtsspiel absolvieren mussten, nun eine Heimpartie bestreiten werden.

Das Team aus Nettetal liegt auf Rang 14. Zuletzt erreichte die Mannschaft ein 3:3 gegen den TSV Meerbusch. Am vergangenen Wochenende hatte Union eine Zwangspause. Die Partie gegen den 1. FC Bocholt wurde nach Corona-Fällen in der Bocholter Mannschaft abgesetzt. Die Tendenz spricht heute gegen Kleve auch nicht für das Team von Trainer Andreas Schwan. Nach der Winterpause steht für den Gastgeber noch kein Sieg zu Buche, der letzte datiert aus dem Dezember 2021. „Jedes Spiel hat für uns seine Wichtigkeit. Wir wollen jede Partie gewinnen und auch in Nettetal unbedingt ein entsprechendes Ergebnis landen“, sagt Akpinar.

Doch personell plagen den Übungsleiter des Oberligisten einige Sorgen. Gegen den SC Union Nettetal werden Mike Terfloth, Pascal Hühner, Luca Plum, Sezai Kezer und Kai Robin Schneider verletzt ausfallen. Immerhin kehrt Abwehrchef Nedzad Dragovic zurück, der zuletzt gelb-gesperrt war. Seine Anwesenheit verleiht dem Spiel der Rot-Blauen eine Menge Stabilität. Bei der Auswärtsniederlage gegen den Tabellennachbarn Sportfreunde Baumberg waren zudem Danny Rankl, Luca Thuyl und Calvin Top vorzeitig mit einer Blessur vom Platz gegangen. Ob das Trio nun wieder an Bord sein wird, kann Akpinar noch nicht mit Gewissheit sagen. Er sagte im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir müssen am Spieltag schauen, ob es klappt.“