Rückkehr ins Training : Lainer mit „vollen Akkus“ zurück bei Borussia

Mönchengladbach Stefan Lainer schaffte mit Österreich die Qualifikation zur EM 2020 und bekam dann eine Pause. Nun hat er wieder volle Akkus für Borussia, im Sommer will er dann beim Europa-Turnier überraschen.

Für Stefan Lainer hätte die Länderspielpause nicht besser laufen können. Mit einem Tor beim 2:1 gegen Nordmazedonien hatte er zunächst großen Anteil am letzten Schritt der österreichischen Nationalmannschaft für die Qualifikation zur EM 2020. Das hatte auch zur Folge, dass der 28-Jährige beim zweiten Spiel seines Heimatlandes eine Pause bekommen konnte. Etwas Ruhe, die er so in dieser Saison noch gar nicht hatte – aber durchaus brauchte.