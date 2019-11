Noch mehr Optionen für Rose : Kramer und Bénes zurück im Borussia-Training

Mönchengladbach Christoph Kramer und Laszlo Bénes sind nach ihren Verletzungen am Dienstag wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen. Breel Embolo machte große Teil der Übungen mit. So war es auch bei Julio Villalba und Keanan Bennetts.

Die Nationalspieler waren am Dienstag beim Start in die Trainingswoche der Borussen noch nicht zurück. Dennoch war der Trainingsplatz recht gut bevölkert. Denn es gab einige Rückkehrer, die nun wieder in Frage kommen. Die Zahl der Optionen steigt.