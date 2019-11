Mittelfeldspieler bleibt bis 2024 : Darum hat Florian Neuhaus bei Borussia verlängert

Mönchengladbach Borussias Mittelfeldspieler Florian Neuhaus hat seinen Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis 2024 verlängert. „Jetzt liegt der Fokus wieder komplett auf dem Sportlichen“, sagte er.

Florian Neuhaus räumte erstmal auf. Borussia Mittelfeldmann brachte die metallenen Männlein in den Abstellraum neben dem Trainingsplatz der Borussen. Zuvor hatte er mit den Kollegen beim Start in die Trainingswoche rund 90 Minuten auf dem Rasen verbracht. Die Übungseinheit begann mit einem Applaus für den 22-Jährigen. Der Anlass war seine am Dienstag verkündete Vertragsverlängerung.

Bis 2024 ist das Arbeitspapier des in Lech am See Geborenen nun datiert, drei Jahre länger als bisher. Fünf Jahre sind für einen Jungprofi eine lange Zeit. Doch Neuhaus hat sich ganz bewusst dafür entschieden. „Ich hatte genug Zeit, mir Gedanken zu machen. Wir sind hier noch lange nicht am Ende und ich freue mich auf die Zeit, die noch kommt“, sagte Neuhaus.